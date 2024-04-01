В Приднестровье прибыл Действующий Председатель ОБСЕ Иан Борч. Дипломат с 2022 года возглавляет Министерство иностранных и европейских дел и торговли Республики Мальта. Эта страна в текущем году председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Визит в Приднестровье – первый. Делегацию принимал Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Встреча проходила в Бендерах.
Зарубежная делегация была достаточно многочисленная. Среди тех, кто сопровождает главу мальтийского внешнеполитического ведомства, есть европейские дипломаты, хорошо знакомые с ситуацией в Приднестровье и состоянием переговорного процесса, – глава Миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг и Специальный Представитель Действующего Председателя по процессу приднестровского урегулирования Томас Майер-Хартинг, сообщает пресс-служба главы государства.
Для участия в рабочей дискуссии с приднестровской стороны приглашены Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг, Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, Руководитель Администрации Президента ПМР Сергей Белоус и глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
В ходе протокольной части международной встречи руководители представили членов делегаций и обозначили, чего ожидают от этой дискуссии. Глава приднестровского государства подчеркнул значимость и актуальность предстоящего диалога.
«Переговорный процесс между Приднестровьем и Молдовой, мягко говоря, замедлен, а если называть вещи своими именами, то полностью отсутствует. В этом плане вижу особую роль Миссии ОБСЕ, которая способна создать площадку для мирного диалога. Накопилось очень много вопросов, которые требуют решения. Это касается внешнеэкономической деятельности Приднестровья, это касается работы наших предприятий, это касается банковских счетов. Кроме того, на мой взгляд, Миссия ОБСЕ компетентна спросить стороны о выполнении ранее достигнутых договоренностей, о том, что мешает их реализации – технические причины либо злой умысел, и, конечно, оказать содействие в том, чтобы они исполнялись сторонами. Ранее достигнутые договоренности – это не пустой звук. За любой подписью стоят судьбы людей. От решения этих вопросов напрямую зависит жизнь людей – как в Приднестровье, так и в Молдове. Основополагающим является сохранение мира. И в этом я вижу в лице ОБСЕ союзника. У вас достаточно механизмов, чтобы содействовать этому», – выразил уверенность Вадим Красносельский.
Иан Борч также говорил о роли ОБСЕ. «Я считаю, что у ОБСЕ очень важная роль в переговорном процессе и есть четкий мандат способствовать разрешению приднестровского конфликта. Я ценю Ваши усилия в сохранении мира», – отметил Действующий Председатель ОБСЕ. Иан Борч подчеркнул, что заинтересован знать позиции обеих сторон: «ОБСЕ пользуется доверием обеих сторон. Нам очень важно не сдаваться и стараться приближать решение имеющихся проблем».
Встреча продолжилась без участия СМИ.
Позже Президент ПМР в своем телеграм-канале прокомментировал итоги встречи с Действующим Председателем ОБСЕ - главой Министерства иностранных и европейских дел и торговли Мальты Ианом Борчем. Дипломат впервые приехал в Приднестровье.
«Безусловно, я вижу заинтересованность Действующего Председателя ОБСЕ господина Борча посодействовать разрешению хотя бы части существующих проблемных аспектов во взаимоотношениях Приднестровья и Молдовы. Как и предшественники, он нацелен на поиск компромисса. Мы озвучили позицию Приднестровья и обозначили готовность к диалогу. Услышаны ли мы, покажет время. У мальтийского Председательства есть восемь месяцев, чтобы оставить позитивный след в истории переговорного процесса между двумя республиками. Но приднестровцы рассчитывают на безотлагательное решение проблем и снятие молдавской блокады. Ресурсы – экономические и моральные – не безграничны», - написал в своем телеграм-канале Президент ПМР Вадим Красносельский.
Молдова усилила экономическое давление на ПМР с 2019 года, когда началось блокирование счетов приднестровских предприятий в коммерческих банках РМ. С 2022 года Приднестровье столкнулось с самыми различными экспортно-импортными ограничениями, бюрократическими барьерами, новыми сборами (экологическими и таможенными) и платными процедурами.
Власти РМ начали блокировать грузы с лекарствами (в том числе первой необходимости), которые не входили в молдавские реестры. Речь, в частности, шла о препаратах из России, Белоруссии, Украины и Индии. Это привело к удорожанию в республике лекарств и других товаров первой необходимости, а также к сложностям в работе предприятий, вплоть до их остановки. С 1 января 2024 года власти Республики Молдова в одностороннем порядке ввели таможенные пошлины против приднестровских компаний. До этого времени приднестровские предприятия эти пошлины никогда не платили. По оценкам экспертов, потери ПМР в результате такого шага Молдовы могут составить до 33 миллионов долларов.