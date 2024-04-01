Беспилотник запустили 12 апреля в Рыбнице, над Индустриальной улицей. Рейд с помощью летательного аппарата оказался результативным. Инспекторы ДПС выявили трёх нарушителей ПДД.
Двух водителей привлекли к админответственности за выезд на полосу встречного движения. Им грозит штраф 552 рубля ПМР или лишение водительских прав на срок от двух до трёх месяцев, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Ещё одного автолюбителя привлекли за нарушение требований дорожной разметки. Он заплатит 92 рубля ПМР.
Патрулирование на большой высоте с использованием квадрокоптеров будет проводиться и дальше, говорят в ГАИ.