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Молдова представила три проекта энергосоединения с Украиной и Румынией на саммите "Инициатива трех морей"

Молдова представила три проекта энергосоединения с Украиной и Румынией на саммите "Инициатива трех морей"
Фото: открытые источники

Три проекта энергосоединения с Украиной и Румынией были представлены Республикой Молдова на саммите "Инициатива трех морей", который проходит в Вильнюсе и объединяет 13 стран, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, передает moldpres.md.

В ходе встречи участники проанализируют, как инициатива должна развиваться и адаптироваться к сложному региональному контексту, одновременно увеличивая инвестиции и реализуя проекты стратегических межсетевых связей в трех основных областях инициативы – транспорте, энергетике и цифровизации.

По сообщению Министерства энергетики, три проекта, представленные Республикой Молдова, будут иметь большое региональное влияние и предлагаются для финансирования и реализации с помощью инструментов, доступных в рамках инициативы.

Проекты направлены на улучшение региональных межсетевых связей, такие как строительство второй цепи ВЛ 330 кВ «Бельцы – Днестровская ГЭС», строительство ВЛ «Южноукраинская АЭС – Приморск – Вулканешты – Исакча» (UA-MD-RO); увеличение пропускной способности вертикального коридора Трансбалканского газового маршрута и развитие проектов по производству зеленого водорода с использованием возобновляемых источников энергии.

"Реализация этих проектов укрепит энергетическую безопасность, обеспечит устойчивое развитие и уменьшит воздействие на окружающую среду в регионе Центральной и Восточной Европы", - заявили в Минэнергетики РМ.

Республика Молдова стала ассоциированным государством-участником Инициативы трех морей в сентябре 2023 года.
  • Вчера, 12:27
  • DTV
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