Три проекта энергосоединения с Украиной и Румынией были представлены Республикой Молдова на саммите "Инициатива трех морей", который проходит в Вильнюсе и объединяет 13 стран, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, передает moldpres.md.
В ходе встречи участники проанализируют, как инициатива должна развиваться и адаптироваться к сложному региональному контексту, одновременно увеличивая инвестиции и реализуя проекты стратегических межсетевых связей в трех основных областях инициативы – транспорте, энергетике и цифровизации.
По сообщению Министерства энергетики, три проекта, представленные Республикой Молдова, будут иметь большое региональное влияние и предлагаются для финансирования и реализации с помощью инструментов, доступных в рамках инициативы.
Проекты направлены на улучшение региональных межсетевых связей, такие как строительство второй цепи ВЛ 330 кВ «Бельцы – Днестровская ГЭС», строительство ВЛ «Южноукраинская АЭС – Приморск – Вулканешты – Исакча» (UA-MD-RO); увеличение пропускной способности вертикального коридора Трансбалканского газового маршрута и развитие проектов по производству зеленого водорода с использованием возобновляемых источников энергии.
"Реализация этих проектов укрепит энергетическую безопасность, обеспечит устойчивое развитие и уменьшит воздействие на окружающую среду в регионе Центральной и Восточной Европы", - заявили в Минэнергетики РМ.
Республика Молдова стала ассоциированным государством-участником Инициативы трех морей в сентябре 2023 года.