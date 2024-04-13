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В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток

В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток
Фото: Gettyimages.ru

Одесская патрульная полиция задержала мужчину из-за советских открыток, подозревают "изготовление и распространение" коммунистической символики, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале, пишет ria.ru.

"Мы задержали мужчину, у которого были открытки с символикой коммунистического режима", - говорится в сообщении патрульной полиции Одесской области.

Публикуется фото задержанного и имевшейся у него "запрещенки": у мужчины при себе было несколько десятков советских открыток, посвященных Международному женскому дню, Дню солидарности трудящихся и ряду других праздников.

В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток

В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток

В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток

Как подчеркнули в ведомстве, в действиях задержанного филокартиста усматриваются признаки преступления по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Мужчине грозит уголовное преследование по статье о запрете коммунистической символики.

  • Вчера, 13:00
  • DTV
  • Просмотров: 97
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