Одесская патрульная полиция задержала мужчину из-за советских открыток, подозревают "изготовление и распространение" коммунистической символики, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале, пишет ria.ru.
"Мы задержали мужчину, у которого были открытки с символикой коммунистического режима", - говорится в сообщении патрульной полиции Одесской области.
Публикуется фото задержанного и имевшейся у него "запрещенки": у мужчины при себе было несколько десятков советских открыток, посвященных Международному женскому дню, Дню солидарности трудящихся и ряду других праздников.
Как подчеркнули в ведомстве, в действиях задержанного филокартиста усматриваются признаки преступления по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Мужчине грозит уголовное преследование по статье о запрете коммунистической символики.