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Microsoft добавила в «Пуск» в Windows 11 рекламу

Microsoft добавила в «Пуск» в Windows 11 рекламу
Фото: Microsoft

Microsoft запустила тестовую рекламу в «Пуске» Windows 11. Об этом сообщает портал PCWorld со ссылкой на пользователя Phantom Ocean.

В опубликованном примере в «Пуске» в разделе «Рекомендуем» рекламируется браузер Opera с пометкой «Promoted» (рус. — продвигаемое). Обычно в этом разделе отображаются приложения и файлы с памяти компьютера, которые, по мнению Windows, могут заинтересовать пользователя. Теперь, по всей видимости, Microsoft решила дополнить это пространство рекламой приложений, пишет gazeta.ru.

Кроме того, Microsoft внесла небольшие изменения в формулировку одного из переключателей в настройках. В актуальной стабильной сборке Windows 11 в настройках персонализации меню «Пуск» есть переключатель для отображения рекомендаций, включая «советы, ярлыки, новые приложения и многое другое». В версии, продемонстрированной Phantom Ocean, вместо «новых приложений» указан пункт «продвигаемые приложения». Если пользователь отключит эту опцию, рекламные рекомендации исчезнут.

В середине апреля Microsoft начала рекламировать Windows 11 даже на неподдерживаемых ПК, что некоторые пользователи восприняли как издевательство.

Ранее сообщалось, что Microsoft начнет брать деньги с пользователей Windows 10.
  • Вчера, 13:08
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