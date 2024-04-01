За последний год было собрано и безвредно уничтожено более 500 килограммов просроченных лекарств и 300 тысяч упаковок, сообщили Радио Молдова представители Агентства по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию РМ. Однако количество уничтоженных лекарств гораздо меньше, чем хотелось бы властям, и они планируют внести изменения в постановление, призывающее все аптеки собирать просроченные препараты у населения. Некоторые люди знают об опасности этих лекарств и предпочитают выбрасывать их в специальные места, другие же покупают их с умом, чтобы избежать излишков и истечения срока годности.
В 2023 году Агентство по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию получило 227 заявок от 81 экономического агента на утилизацию лекарственных средств с истекшим сроком годности. Директор учреждения Драгош Гуцу заявил, что в настоящее время количество таких заявок гораздо меньше, поскольку не все экономические агенты дисциплинированы и стремятся уничтожить их без вреда для здоровья.
По его словам, процедуру необходимо изменить, а в настоящее время дорабатывается законопроект о введении налога на импорт для экономических агентов. Собранные деньги будут использоваться для уничтожения этих препаратов.
"Мы разработаем закон о фармацевтической деятельности, и будет введен налог на импорт, который будет использоваться исключительно для последующего уничтожения просроченных лекарств. Как только этот сбор будет уплачен, в дальнейшем, независимо от того, кто будет приносить просроченные препараты на уничтожение, будь то экономические агенты, дистрибьюторы, больницы, поликлиники или аптеки, все препараты уже будут уничтожаться бесплатно ведомством за счет этих средств, собранных при ввозе. Мы намерены в рамках закона о фармацевтической деятельности, который, я надеюсь, будет принят в этом году, обязать все аптеки собирать у населения просроченные лекарства. Одна из проблем, почему это не было реализовано раньше, заключалась в том, что не было ясности, кто будет финансово поддерживать это уничтожение. Соответственно, у аптеки не будет обязанности платить за это безвредное уничтожение, вся ответственность аптеки будет заключаться в сборе у населения лекарств и пищевых добавок, независимо от того, где они были приобретены".
Драгош Гуцу отметил, что инициатива двух аптечных сетей в Республике Молдова по раздельному сбору отработанных лекарств была принята обществом, но проект необходимо распространить на все фармацевтические учреждения, в том числе и на те, которые находятся в сельской местности.
Люди, с которыми журналисты беседовали, осознают опасность и влияние использованных препаратов на окружающую среду. Некоторые сдают их в аптеки для сбора, другие выбрасывают в огонь или в мусорное ведро.
"Просроченные лекарства я выбрасываю в мусор, в специальные места".
"Я не покупаю так много лекарств, чтобы они просрочились. Сначала я покупаю небольшое количество, и если они полезны для здоровья, то покупаю еще, потому что мы находимся в ситуации, когда не можем позволить себе купить много и потратиться".
"Мы относим их в специальные места рядом с квартирой или в аптеки".
"Что с ними делать, мы не можем их так оставить, потому что у нас маленькие дети, и лучше их сжечь".
"Мы их сортируем, выбрасываем, потому что это другие сильные лекарства, ампулы, которые нельзя оставлять в доступном для детей месте".
"У меня нет просроченных, но если там остается две-три таблетки, я выбрасываю их в мусор, потому что пока они доберутся до специальных центров, это будет стоить мне дороже".
Согласно международному исследованию, просроченные лекарства представляют собой глобальную угрозу для здоровья людей и окружающей среды, поскольку наносят вред дикой природе. В некоторых европейских странах действуют законы, обязывающие граждан сдавать просроченные лекарства в аптеки или семейным врачам.