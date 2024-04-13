Иран нанес массированный удар по территории Израиля беспилотниками и ракетами в ответ на израильскую атаку на консульский отдел иранского посольства в Дамаске.
Пока о погибших и пострадавших в Израиле не сообщалось.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем на данный момент.
Обстоятельства произошедшего
Иранские военные атаковали территорию Израиля беспилотниками и ракетами. По оценкам источников американской телекомпании ABC, в атаке задействовали 400-500 беспилотных летательных аппаратов и примерно 150 ракет. По информации телеканала Al Arabiya, беспилотники были запущены из западных провинций Ирана, включая Керманшах. Кроме того, сообщалось о запуске аппаратов хуситами с территории Йемена и ракетном ударе со стороны отрядов "Хезболлах", базирующихся в Ливане. Согласно данным телеканала Sky News Arabia, Иран задействовал беспилотники Shahed-238. Агентство IRNA со ссылкой на источники также утверждает, что были запущены баллистические ракеты. Телеканал ABC утверждает, что целями иранских ударов станут только военные объекты Израиля. По утверждению Al Arabiya, американские и британские военные сбили около 100 иранских беспилотников. Кроме того, воздушные цели над Амманом сбивали силы противовоздушной обороны Иордании. Иранское государственное агентство IRNA сообщило, что Вооруженные силы Ирана нанесли удар по авиабазе Военно-воздушных сил Израиля в пустыне Негев баллистическими ракетами "Хайбар". Согласно сообщению агентства, база получила серьезные повреждения. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что объект получил минимальный ущерб. О погибших на территории Израиля пока не сообщалось. Израильские медики оказали помощь 31 человеку. По информации израильской службы скорой медицинской помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида"), большинство жаловались на сильный стресс или легкие ранения, которые они получили по пути в безопасные зоны.
Заявления Ирана Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) подтвердил, что атаковал цели "внутри территории" Израиля в ответ на "многочисленные преступления", в том числе израильскую атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Государственный иранский телеканал Press TV утверждает, что Иран нанес удары исключительно по военным объектам. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал в X (ранее Twitter), что "злой режим будет наказан". В МИД Ирана заявили, что удары по Израилю наносятся в рамках самообороны "в ответ на неоднократную военную агрессию". Постпредство Ирана при ООН посоветовало США оставаться в стороне от конфликта исламской республики с Израилем. Иранское агентство Fars сообщило, что Тегеран может нанести удар по территории Иордании, если она "попытается вмешаться". Глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни пригрозил "решительным ответом" тем, кто предоставит Израилю свою территорию или воздушное пространство для нападения на исламскую республику. Командующий КСИР генерал Хосейн Салами заявил, что операция Ирана прошла лучше, чем предполагалось, ракеты и беспилотники смогли преодолеть системы ПРО еврейского государства.
Заявления Израиля Израильские власти еще вечером 13 апреля объявили об отмене занятий в образовательных учреждений и ограничении численности участников массовых мероприятий - их могут посещать не более тысячи человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на видео, опубликованном его канцелярией незадолго до иранского удара, заявил, что еврейское государство готово "к любому развитию событий", а также "ударит по тому, кто нанесет удар по нему", "хладнокровно и решительно". Израиль запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. Оно запланировано на 14 апреля. Министр обороны еврейского государства Йоав Галант Израиль отметил, что страна успешно отразила основную часть атаки Ирана, но эта кампания еще не окончена, и призвал израильтян сохранять повышенную бдительность. ЦАХАЛ отметил, что перехватили 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов.
Реакция в мире Страны Запада выступили в поддержку Израиля. В частности, президент США Джо Байден после консультаций "со своей командой по национальной безопасности" в Белом доме заверил еврейское государство в непоколебимой поддержке. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал иранскую атаку "неприемлемым нападением". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен осудила удары Ирана по Израилю, призвала все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации и восстановить стабильность на Ближнем Востоке. Совет нацбезопасности Греции проведет экстренное заседание по Ближнему Востоку. В ХАМАС назвали удары Ирана по Израилю надлежащим ответом.
Российская реакция Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта может привести к новому острейшему ближневосточному кризису
Закрытие воздушного пространства Израиль, Ирак и Иордания закрыли свое воздушное пространство. Кроме того, некоторые авиакомпании вносят изменения в расписание. Росавиация запретила авиакомпаниям использовать воздушное пространство Израиля, Иордании и Ирака, а также совершать полеты в эти страны. В 07:30 мск Израиль открыл воздушное пространство.
Путь к обострению 1 апреля агентство SANA сообщило, что ВВС Израиля атаковали здание в Дамаске. В результате удара по консульскому отделу посольства Ирана погибли несколько иранских военных. Израильская сторона официально не комментировала произошедшее. В Тегеране предупредили, что ответят на удар Израиля. 12 апреля американская газета The Wall Street Journal выступила с утверждением, что ответный удар может быть нанесен в течение суток или двух.