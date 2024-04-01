Граждан Молдовы, попавших под международные санкции, могут лишить гражданства. Такой проект парламент Молдовы принял в первом чтении на заседании 12 апреля. Поправки в закон о применении международных санкций поддержали 52 депутата от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Оппозиция раскритиковала проект.
Согласно принятым поправкам, Государственную налоговую службу и Агентство госуслуг включат в список учреждений, которым Служба информации и безопасности (СИБ) будет направлять приказ об утверждении или изменении перечня лиц, связанных с субъектами международных ограничений, сообщает newsmaker.md.
Кроме того, СИБ сможет анализировать возможность лишения гражданства лиц, попавших под международные санкции, и, в зависимости от обстоятельств, направлять запрос в Агентство государственных услуг для инициирования этой процедуры.
«Эта статья не предусматривает, что СИБ или Агентство госуслуг принимают решение о лишении гражданства. Там говорится о некоторых действиях, которые должны предпринять определенные учреждения в ситуации, когда применимы положения 23 статьи закона „О гражданстве Молдовы“. В этом случае СИБ передаст информацию Агентству госуслуг, которое инициирует процесс. Агентство не принимает решение о лишении гражданства, оно только инициирует процесс. Далее есть закон „О гражданстве Молдовы“, который предусматривает мотив и процедуру [лишения гражданства]», — пояснил один из авторов законопроекта, депутат от PAS Василе Грэдинару.
Депутаты от уже неконституционной партии «Шор» раскритиковали этот проект, заявив, что он подготовлен в спешке.
«Вы прекрасно знаете, что в эти дни сотни граждан ездят в Россию и привозят в Молдову финансовые ресурсы в иностранной валюте для финансирования подрывных действий против Молдовы. Это преступления, которые могут стать основанием для лишения гражданства Молдовы. И да, я считаю, что для тех граждан, которые работают против интересов Молдовы и в интересах иностранного государства, наименьшее наказание, которое может быть предложено, — это лишение гражданства», — заявил Грэдинару.
Чтобы поправки вступили в силу, депутаты должны одобрить их еще во втором чтении.