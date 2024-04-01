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В госуниверситете открыли два обновлённых музея - зоологический и геолого-минералогический

В госуниверситете открыли два обновлённых музея - зоологический и геолого-минералогический
Фото: novostipmr.com

К 80-летию со дня освобождения Тирасполя от фашистской оккупации в Приднестровском госуниверситете открыли сразу два музея: зоологический и геолого-минералогический. Они расположены в обновленном после реконструкции корпусе «Б». Среди участников этого события была супруга Президента ПМР Светлана Красносельская. Первой леди предоставили почетную миссию - перерезать красную ленточку, после чего в музеи вошли первые посетители: студенты, воспитанники Республиканского учебно-воспитательного комплекса им. А. С. Макаренко и кадеты, сообщает novostipmr.com.

«Я рада, что открылся музей о нашей глубинной далекой истории, которая поможет не просто изучить, а наглядно увидеть те сокровища, которые есть на нашей земле», - отметила Светлана Красносельская.

Экспонаты музеев собирались многие десятилетия студентами и преподавателями одного из старейших факультетов вуза - естественно-географического (ЕГФ). В этом году он отметит свое 94-летие. Стоит отметить, что музеи существовали и ранее, но они находились в довольно стеснённых условиях. Геолого-минералогический был открыт в 1998 году и мог одновременно принимать не более 15 человек. В те годы у него была скорее научная функция и в большей мере он предназначался для обучения студентов ЕГФ. Хотя экскурсии для школьников республики там проводились всегда.

Официальная история зоологического музея началась еще раньше, в 1993 году, хотя экспонаты начали собирать задолго до этого.

«До сегодняшнего дня эти музеи можно было назвать скорее собранием экспонатов. Те условия, в которых находились наши экспонаты, не позволяли выставлять их в качестве музейных экспозиций, не позволяли использовать их для просветительской деятельности. Сегодня мы открыли музей, который станет украшением нашего университета. Хочется поблагодарить Президента, что в ходе реконструкции, которая проводится в университете в рамках программы Фонда капвложений, особое внимание было уделено и музейному комплексу», - отметил декан естественно-географического факультета Сергей Филипенко.

Фонды геолого-минералогического музея собирались более 60 лет ведущими учеными-геологами МССР по всей территории СССР: на Кольском полуострове, в Грузии, на Алтае и Саянах, в Карпатах, в Крыму. За это время создана уникальная коллекция почти из 2,5 тысяч образцов минералов и горных пород.

В зоологическом музее на данный момент представлено около 850 экспонатов животных и насекомых.

«Тот вид, в котором музей существовал до сих пор, не давал возможности оценить имеющийся фонд. Те экспонаты, которые мы сегодня представили, - это не весь фонд. Есть большие запасы, что позволит коллекцию менять, обновлять, пополнять», - подчеркнул ректор ПГУ им. Т. Г. Шевченко Владислав Соколов.

Отметим, что посещение университетских музеев будет бесплатным для всех желающих. К началу нового учебного года в этом же корпусе «Б» планируется открыть еще один музей – археологический.
  • Сегодня, 10:43
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