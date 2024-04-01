Среднечасовая заработная плата в Молдове всего 4 евро (эквивалент 12,354 лея в месяц в 2023 году), что помещает страну среди самых низкооплачиваемых в Европе. Карта зарплат в Европе раскрывает огромные различия в европейских зарплат.
Как передает vocea.md, Люксембург, финансовый лидер Европы, где самая высокая часовая оплата труда (47,2 евро), что соответствует самому высокому ВВП на душу населения в мире. Северные страны, такие как Дания и Норвегия (42 евро в час), также хвалятся страны со значительно высокими доходами, в то время как Швеция (26 евро в час) занимает промежуточное положение.
Данные Евростата подтверждают значительные различия в заработной плате. Среднечасовые затраты на рабочую силу существенно разнятся, от 9,3 евро в Болгарии до 53,9 евро в Люксембурге. Румыния занимает предпоследнее место с 10,4 евро в час, почти на уровне с Латвией (10,7 евро в час) за которыми сделуют Венгрия (11 евро в час) и Польша (11,9 евро в час).