Тираспольский офис ОБСЕ установил оборудование Starlink для доступа в сеть Интернет. Аппаратура для приёма спутникового сигнала появилась в офисе организации в начале апреля - спустя почти два года после появления технической возможности подключения к американскому Интернет-провайдеру.
Можно строить разные предположения о причинах, побудивших ОБСЕ отгородиться от услуг приднестровского оператора связи именно сейчас, но примечателен сам факт ввоза через Молдову сетевого оборудования. Изначально SpaceX получила право предоставлять услуги доступа в Интернет, и, соответственно, поставлять оборудование через молдавскую таможню в обход стандартной аккредитации по решению молдавской комиссии по ЧС. Решениями этого же временного органа РМ были обеспечены беспрепятственные поставки в Приднестровье лекарственных средств для нужд больниц по всей республике, пишет novostipmr.com.
Сегодня поставки медоборудования и лекарств через РМ серьёзно затруднены. Официальные лица Молдовы объясняют новые запреты и требования прекращением режима ЧС. При этом Миссия ОБСЕ, получившая многочисленные запросы из МИД ПМР с просьбой решить проблемы импорта для системы здравоохранения Приднестровья, до сих пор не смогла повлиять на молдавские власти для решения этих вопросов, но успешно воспользовалась «лазейкой» для закупки оборудования Starlink.
На сегодняшний день нет сомнений, что Молдова не способна вести переговоры, способствующие улучшению жизни приднестровцев. Однако вызывает сожаление то, что активный посредник между ПМР и РМ находит возможность ввезти оборудование для себя и не находит способа помощи жителям республики.