На уровне закона закреплен механизм, который позволит сотрудникам организации получить все положенные им социальные выплаты в случае, когда в отношении их работодателя проводятся оперативно-розыскные или следственные мероприятия. Верховный Совет на пленарном заседании сразу в двух чтениях поддержал пакет законопроектов Прокурора ПМР с учетом поправок профильного парламентского Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства, сообщила пресс-служба ВС ПМР.
Поводом для разработки законопроекта стали многочисленные обращения сотрудников ООО «Юмэтер» (сеть магазинов «5 Карманов»). С июля 2023 года руководитель данной организации находится под стражей и, как следствие, не исполняет свои обязанности. Из-за этого сотрудники фирмы не могли получить положенные им по закону социальные выплаты.
«Мы изучали опыт других государств. Задержка была в механизме реализации данных законодательных инициатив. Решено так: в случае проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, орган, проводящий их, подает в Фонд социального страхования список работников этого предприятия. Работники обращаются непосредственно в Фонд и получают все выплаты», – рассказал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
Речь идет о следующих социальных выплатах:
– пособие по беременности и родам в размере 170 РУ МЗП;
– единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка 242 РУ МЗП и дополнительные выплаты при рождении первого, второго и последующих детей;
– единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях на ранних сроках беременности (до 12 недель) в размере 25 РУ МЗП;
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 2-х лет в размере 121 РУ МЗП;
– социальное пособие на погребение в размере 242,5 РУ МЗП.
С 1 февраля 2024 года в Приднестровье был увеличен размер социальных выплат, компенсаций и пособий по материнству за счет увеличения размера расчетного уровня минимальной заработной платы с 9 рублей 70 копеек до 10 рублей 70 копеек.
Изменения внесли сразу в несколько законов – «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих государственному социальному страхованию», «О погребении и похоронном деле» и «О Едином государственном фонде социального страхования ПМР».
Подробный порядок назначения и выплаты вышеуказанных пособий будет установлен нормативным правовым актом Правительства ПМР.
«Над этой законодательной инициативой долго работали. Ситуация непростая, неординарная. Прокурором были предложены нормы, которые отсутствуют в законодательстве других государств. Работа была сложная, учитывалось мнение всех субъектов права законодательной инициативы. В том числе и Правительства. Был ряд отрицательных заключений. Сегодня завершилась работа над данным законопроектом. Мы довольны результатом и уверены, что нашим гражданам будут выплачены все положенные социальные выплаты», – прокомментировал Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Принятые на пленарном заседании проекты законов будут направлены на подпись Президенту. Новые нормы вступят в силу через 14 дней после подписания главой государства и будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 августа 2023 года.
Изначально инициатива Прокурора республики предполагала внесение изменений и в Трудовой кодекс ПМР.
«Что же касается трудовых отношений, есть достаточно серьезные вопросы. Те нормы, которые были предложены Прокурором, отсутствуют в правовом поле других государств. Необходимо было достаточно серьезно обсуждать эти нововведения. И в ходе работы над законопроектом было принято иное решение, с которым согласился и Прокурор ПМР, и другие субъекты права законодательной инициативы», – добавил спикер парламента Александр Коршунов.
В итоге изменения в Трудовой кодекс, предложенные Прокурором ПМР, были отклонены. Для урегулирования всех вопросов, связанных с выдачей трудовых книжек и прекращением трудовых отношений, Комитет по социальной политике и здравоохранению разработает новую законодательную инициативу.