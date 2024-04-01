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Жителя Тирасполя пожизненно лишили водительских прав и приговорили к тюремному заключению

Жителя Тирасполя пожизненно лишили водительских прав и приговорили к тюремному заключению
фото: sk.gospmr

Как сообщает пресс-служба СК ПМР, собранные следственными органами Управления СК г.Слободзея доказательства суд счёл достаточными для вынесения обвинительного приговора 36-летнему Р.П.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 260 УК ПМР (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 122 УК ПМР (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии).

Следствием и судом установлено, что ночью 19 августа 2023 года Р.П. , находясь за рулем автомобиля «Мазда», выезжал с территории одного из дачных участков СОТ «Одема» села Незавертайловка. Двигаясь по Садовой улице, он не заметил лежащего на дороге подвыпившего мужчину и совершил на него наезд. Почувствовав, что наехал на препятствие, остановился и вышел из автомобиля. Потерпевший ещё подавал признаки жизни и был в сознании, но Р.П., испугавшись содеянного, не предпринял меры для оказания помощи пострадавшему и спешно скрылся с места происшествия. Через некоторое время мужчина скончался. Утром тело погибшего обнаружила хозяйка близлежащего дачного участка и сразу позвонила в милицию. Водителя установили и задержали на следующие сутки.

Свою вину в части причинения смерти потерпевшему Р.П. не признал, уверяя, что не переехал мужчину, а «упёрся» автомобилем. Его позиция была полностью опровергнута собранными по делу доказательствами, заключениями экспертов указывающих, что телесные повреждения, имевшиеся на теле погибшего, могли образоваться только в процессе наезда транспортного средства. Этот факт также подтверждён наличием на нижней части радиатора автомобиля и на трупе идентичного смазочного материала.

За совершение указанных преступных деяний Слободзейский районный суд назначил Р.П. наказание в виде 5 лет лишения свободы и пожизненному лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу осуждённого, оставил данный приговор в силе.

  • Вчера, 21:31
  • DTV
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