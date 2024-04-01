Dnestr.TV

 
0

Водительские удостоверения граждан Молдовы будут признаны в Израиле

Водительские удостоверения граждан Молдовы будут признаны в Израиле
фото из открытых источников

Кабинет министров утвердил подписание Соглашения между Правительством Республики Молдова и Государством Израиль, которое предусматривает взаимное признание этих документов.

В общей сложности около 13 тысяч молдаван смогут воспользоваться этим соглашением, передает radiomoldova.md

Министр внутренних дел Адриан Ефрос заявил, что при замене удостоверений люди не будут сдавать дополнительные экзамены.

"Конвертируя удостоверения, они получат право обменивать удостоверения, выданные Республикой Молдова, в Государстве Израиль, без сдачи дополнительных экзаменов. Мы также обращаемся к европейским странам, чтобы диаспора имела доступ к большему количеству услуг и облегчить их работу за рубежом", - заявил Адриан Ефрос, министр внутренних дел.

Соглашение заключено на пять лет с возможностью продления.

В настоящее время Республика Молдова подписала аналогичные соглашения с Италией, Литвой и Турцией. Власти также ведут переговоры с Азербайджаном, Францией и Испанией.
  • Вчера, 21:37
  • DTV
  • Просмотров: 51
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — за ...
  • Молдова высылает российского дипломата из-за голосовани ...
  • Скандал на литовской границе: детский хор из Молдовы не ...
  • Полное интервью главы МИД ПМР Виталия Игнатьева RTVI

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — за ...
  • Молдова высылает российского дипломата из-за голосовани ...
  • Скандал на литовской границе: детский хор из Молдовы не ...
  • Полное интервью главы МИД ПМР Виталия Игнатьева RTVI
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна