Кабинет министров утвердил подписание Соглашения между Правительством Республики Молдова и Государством Израиль, которое предусматривает взаимное признание этих документов.
В общей сложности около 13 тысяч молдаван смогут воспользоваться этим соглашением, передает radiomoldova.md
Министр внутренних дел Адриан Ефрос заявил, что при замене удостоверений люди не будут сдавать дополнительные экзамены.
"Конвертируя удостоверения, они получат право обменивать удостоверения, выданные Республикой Молдова, в Государстве Израиль, без сдачи дополнительных экзаменов. Мы также обращаемся к европейским странам, чтобы диаспора имела доступ к большему количеству услуг и облегчить их работу за рубежом", - заявил Адриан Ефрос, министр внутренних дел.
Соглашение заключено на пять лет с возможностью продления.
В настоящее время Республика Молдова подписала аналогичные соглашения с Италией, Литвой и Турцией. Власти также ведут переговоры с Азербайджаном, Францией и Испанией.