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За электроэнергию украинцы будут платить по европейским ценам

За электроэнергию украинцы будут платить по европейским ценам
фото из открытых источников

В Украине не за горами возможные повышения тарифов на электроэнергию. По всей вероятности, цены для украинцев вырастут до уровня европейских, пишет telegraf.com.ua

Подорожание может произойти с 1 июня. Таким прогнозом делится основатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко на своей странице в Facebook.

В Минэнерго пока не было принято окончательное решение о введении нового тарифа на электроэнергию для населения. Однако Олег Попенко отмечает, что в планах повышение до 3,5 гривны за кВт/ч.

Если произойдет удорожание такого уровня, украинцы будут платить за свет уже практически по европейским ценам. Тариф 3,5 гривны – это выше или наравне с тарифами в Норвегии, Сербии, Венгрии.

"Но во всех этих странах средняя зарплата в 2,5-3,5 раза, а в Норвегии в 10 раз больше, чем в Украине", — отметил эксперт.

Олег Попенко добавил, что на сегодняшний день украинцы могут купить наименьшее количество кВт/ч в Европе. По его словам, после нового повышения тарифа бытовые потребители будут вынуждены сокращать потребление электричества, чтобы осилить платежи.

Также с 1 мая в Украине повысят тариф на воду. Одной из причин, по которым тариф вырастет, является повышение цен на электроэнергию.
  • Вчера, 21:49
  • DTV
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