Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе первой совместной Африко-российской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями заявила, что в мире может появиться новый высокопатогенный вирус гриппа. Об этом сообщает ТАСС.
"Мониторинг и анализ биологических рисков показывают, что угрозы глобальной биологической безопасности растут . Эпидемиологическая обстановка в мире нестабильная. Высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа", - сказала она на первой совместной Африко-российской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Так, в 2024 году случаи заражения людей вирусами гриппа птиц зафиксированы в Великобритании, Вьетнаме, Испании, Китае, США, а также впервые в Эквадоре и Чили, отметила Попова. Усиливаются и распространяются на новые территории вспышки опасных лихорадок Эбола и Марбург, в том числе в Африке. "В прошедшем году зарегистрировано более 3,5 млн случаев лихорадки Денге, растет число заболеваний лихорадкой Западного Нила", - добавила она.
Также расширяется география распространения холеры: в 2023 году заболели более полумиллиона человек в 25 странах мира, за три месяца этого года только официально подтверждено 110 тысяч случаев заболевания в 23 странах, отметила глава Роспотребнадзора.
В феврале этого года в ведомстве заявили, что в России разработан прототип живой вакцины против сезонного гриппа «ВекторВакКвадри». Препарат является уникальным в мировой медицине — в нем нет куриных эмбрионов и будет применяться интраназальное введение (то есть в форме капель или спреев, через нос).