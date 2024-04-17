По итогам первого квартала нынешнего года в сравнении с январем-мартом 2023-го внешнеторговый оборот Приднестровья без учета энергетической составляющей упал на 13%. При этом объемы импорта уменьшились на 16%, а экспорта – на 8%, сообщает государственный таможенный комитет ПМР.
На 45% сократились поставки за рубеж приднестровской машиностроительной продукции. Самая заметная негативная динамика отмечена на заводах «Электромаш» и «Молдавкабель».
На 10% снизился экспорт электроэнергии, на 8% — продовольственных товаров (преимущественно из-за уменьшения поставок пшеницы, кукурузы и подсолнечника ООО «Ростан Плюс» и ООО «Агрорим»).
На 35% упал экспорт обуви, на 17% продукции химической промышленности, на 7% одежды, на 4% - металлов и изделий из них (из-за снижения поставок Молдавским металлургическим заводом прутков из железа и стали).
Если говорить об импорте, то здесь аналитики ГТК отмечают существенное падение объема ввезенных текстильных материалов, минеральных удобрений, продовольственных товаров и сырья (прежде всего сахара, а также семян подсолнечника и кукурузы), газойлей, сырья для металлургии и машиностроения.
Снижение внешнеторговых показателей во многом связано с экономическим давлением Молдовы, усилившимся с лета 2023 года. Так, с большими экспортными ограничениями столкнулись приднестровские предприятия машиностроительной и химической промышленности – «Электромаш», «Молдавизолит», БЗЭ «Потенциал». «Электромаш» ушел в вынужденный простой с 1 апреля, БЗЭ «Потенциал» фактически остановился еще в августе-сентябре минувшего года.
С начала 2024 года власти Молдовы в нарушение договоренностей между Тирасполем и Кишиневом ввели таможенные пошлины, которые сегодня сказываются и на приднестровском импорте, и на экспорте. По оценкам экспертов, ущерб от этих пошлин может составить до 33 миллионов долларов в год.