Как сообщается на сайте Минсоцзащиты, Приказом от 17 апреля 2024 года № 35 установлен прожиточный минимум (в руб.) за март 2024 года по социально-демографическим группам населения:
а) трудоспособное население:
- в среднем на 1 человека –2067 руб.;
- для мужчины 16 - 59 лет –2148 руб.;
- для женщины 16 - 54 лет –1978 руб.;
б) пенсионеры –1624 руб.;
в) дети:
- в среднем на 1 ребенка –2018 руб.;
- в возрасте до 6 лет –1747 руб.;
- в возрасте 7 - 15 лет –2178 руб.;
В среднем на душу населения –1918 руб.
Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,3 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,6 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,4 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).