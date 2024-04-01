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Минимум для жизни в марте 2024 года

Минимум для жизни в марте 2024 года
Фото: открытые источники

Как сообщается на сайте Минсоцзащиты, Приказом от 17 апреля 2024 года № 35 установлен прожиточный минимум (в руб.) за март 2024 года по социально-демографическим группам населения:

а) трудоспособное население:

- в среднем на 1 человека –2067 руб.;

- для мужчины 16 - 59 лет –2148 руб.;

- для женщины 16 - 54 лет –1978 руб.;

б) пенсионеры –1624 руб.;

в) дети:

- в среднем на 1 ребенка –2018 руб.;

- в возрасте до 6 лет –1747 руб.;

- в возрасте 7 - 15 лет –2178 руб.;

В среднем на душу населения –1918 руб.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,3 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,6 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,4 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

  • Сегодня, 12:02
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