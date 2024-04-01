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В Украину приехал министр экономики Германии

В Украину приехал министр экономики Германии
Фото: Spiegel (архивное фото)

Министр экономики Германии Роберт Хабек прибыл с визитом в Киев. Его сопровождает бизнес-делегация. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на Tagesschau в четверг, 18 апреля.

Во время своего визита министр экономики планирует подготовить конференцию по восстановлению Украины в Берлине в июне.

Хабек заявил, что Германия будет продолжать помогать Украине восстанавливать поврежденную российскими ударами инфраструктуру. "Украинцы меня в прошлый визит поразили тем, как они умеют импровизировать и быстро ремонтировать свою инфраструктуру снова и снова", - заявил он.

Хабек хочет встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, вице-премьером и министром экономики Юлией Свириденко и министром энергетики Германом Галущенко. Затем Хабек отправится в Молдову.
  • Сегодня, 12:06
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