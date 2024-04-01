Министр экономики Германии Роберт Хабек прибыл с визитом в Киев. Его сопровождает бизнес-делегация. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на Tagesschau в четверг, 18 апреля.
Во время своего визита министр экономики планирует подготовить конференцию по восстановлению Украины в Берлине в июне.
Хабек заявил, что Германия будет продолжать помогать Украине восстанавливать поврежденную российскими ударами инфраструктуру. "Украинцы меня в прошлый визит поразили тем, как они умеют импровизировать и быстро ремонтировать свою инфраструктуру снова и снова", - заявил он.
Хабек хочет встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, вице-премьером и министром экономики Юлией Свириденко и министром энергетики Германом Галущенко. Затем Хабек отправится в Молдову.