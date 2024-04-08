Европарламент одобрил предварительное соглашение с Советом ЕС об обновленных правилах относительно состава, названия, маркировки и презентации продукции, которая регулируется «директивами о завтраках».
Отмечается, что новые правила будут бороться с импортом фальсифицированного меда из стран, не являющихся членами ЕС, путем обязательной и четкой маркировки страны происхождения, а также будет начат процесс создания системы отслеживания меда. Также будет введена более четкая маркировка относительно содержания сахара во фруктовых соках и минимального содержания фруктов в джемах и мармеладах.
«Сегодня мы сделали важный шаг в маркировке происхождения пищевых продуктов и приняли строгие меры для борьбы с подделкой меда. Страна происхождения должна быть четко указана на маркировке медовых смесей. Кроме того, были установлены более высокие стандарты качества и определена необходимость создания системы отслеживания меда в ЕС», — заявил после голосования докладчик Александр Бернхубер (Австрия).
Он отметил, что эти инициативы обеспечат лучшую защиту как пчеловодов, так и потребителей от фальсифицированного меда.
Теперь директива должна быть принята Советом ЕС, после чего будет опубликована в "Официальном вестнике ЕС" и вступит в силу через 20 дней. Страны ЕС должны будут применять новые правила через два года после вступления в силу.