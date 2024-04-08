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В ЕС вводят новые правила маркировки меда

В ЕС вводят новые правила маркировки меда
Фото: открытые источники

Европарламент одобрил предварительное соглашение с Советом ЕС об обновленных правилах относительно состава, названия, маркировки и презентации продукции, которая регулируется «директивами о завтраках».

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента, передает noi.md.

Отмечается, что новые правила будут бороться с импортом фальсифицированного меда из стран, не являющихся членами ЕС, путем обязательной и четкой маркировки страны происхождения, а также будет начат процесс создания системы отслеживания меда. Также будет введена более четкая маркировка относительно содержания сахара во фруктовых соках и минимального содержания фруктов в джемах и мармеладах.

«Сегодня мы сделали важный шаг в маркировке происхождения пищевых продуктов и приняли строгие меры для борьбы с подделкой меда. Страна происхождения должна быть четко указана на маркировке медовых смесей. Кроме того, были установлены более высокие стандарты качества и определена необходимость создания системы отслеживания меда в ЕС», — заявил после голосования докладчик Александр Бернхубер (Австрия).

Он отметил, что эти инициативы обеспечат лучшую защиту как пчеловодов, так и потребителей от фальсифицированного меда.

Теперь директива должна быть принята Советом ЕС, после чего будет опубликована в "Официальном вестнике ЕС" и вступит в силу через 20 дней. Страны ЕС должны будут применять новые правила через два года после вступления в силу.
  • Сегодня, 12:10
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