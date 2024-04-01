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Снижение ВЭД отразилось на госотчислениях

Снижение ВЭД отразилось на госотчислениях
Изображение: ГТК ПМР

В первом квартале 2024 года в Республиканский бюджет поступило в виде таможенных платежей почти на 25 млн. руб. меньше.

Как сообщается на сайте ГТК ПМР, в январе — марте текущего года таможенными органами ПМР было взыскано платежей на 12% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Как показывает таможенная статистика, спад обусловлен, прежде всего, снижением таможенных платежей такими предприятиями, как ООО «ТиройлТрейд», «Веком», «Танлео», «Ростан Плюс». Там с начала года фиксируется снижение внешнеторговой активности.

Отметим, что общий внешнеторговый оборот Приднестровья снизился на 13%.

Основными плательщиками таможенных платежей в 1 квартале стали:

ООО «Шериф» с долей 26%;
ООО «ТиройлТрейд» с долей 10%;
ООО «Хайтек» с долей 5%;
ООО «Ростан Плюс» с долей 2%;
ООО «Грандо Инвест Групп» с долей 2%.

Сумма взысканной ввозной таможенной пошлины уменьшилась на 16% по сравнению с показателями прошлого года, акцизного сбора — на 14%, а сумма вывозной таможенной пошлины увеличилась на 7%.

Общая отрицательная динамика показателей поступлений таможенных платежей в госказну свидетельствует, что бюджет ПМР недополучил значительные денежные средства на финансирование социально-значимых статей.


  • Сегодня, 12:24
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