В первом квартале 2024 года в Республиканский бюджет поступило в виде таможенных платежей почти на 25 млн. руб. меньше.
Как сообщается на сайте ГТК ПМР, в январе — марте текущего года таможенными органами ПМР было взыскано платежей на 12% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Как показывает таможенная статистика, спад обусловлен, прежде всего, снижением таможенных платежей такими предприятиями, как ООО «ТиройлТрейд», «Веком», «Танлео», «Ростан Плюс». Там с начала года фиксируется снижение внешнеторговой активности.
Отметим, что общий внешнеторговый оборот Приднестровья снизился на 13%.
Основными плательщиками таможенных платежей в 1 квартале стали:
ООО «Шериф» с долей 26%; ООО «ТиройлТрейд» с долей 10%; ООО «Хайтек» с долей 5%; ООО «Ростан Плюс» с долей 2%; ООО «Грандо Инвест Групп» с долей 2%.
Сумма взысканной ввозной таможенной пошлины уменьшилась на 16% по сравнению с показателями прошлого года, акцизного сбора — на 14%, а сумма вывозной таможенной пошлины увеличилась на 7%.
Общая отрицательная динамика показателей поступлений таможенных платежей в госказну свидетельствует, что бюджет ПМР недополучил значительные денежные средства на финансирование социально-значимых статей.