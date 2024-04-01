Пироплазмоз собак – очень опасное и тяжелое заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти питомца. Его иначе называют бабезиозом, ссылаясь на новое международное название возбудителей заболевания – Babesia canis. Эти мельчайшие микроорганизмы живут в слюне иксодовых клещей – переносчиков и основных хозяев бабезий.
Принято считать, что заболеть пироплазмозом собака может только в теплое время года, начиная примерно с апреля и по сентябрь.
Ветеринарные специалисты ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» (ГУ «РЦВС и ФСБ») Минсельхозприроды ПМР напоминают владельцам животных, что угроза заражения пироплазмозом существует даже зимой. Это связано с частыми оттепелями на территории республики, когда клещи начинают выходить из спячки либо вовсе не впадают в нее. Как только столбик термометра поднимается выше 0˚С, ветеринарные клиники готовятся к резкому увеличению количества пациентов, сообщается на сайте ведомства.
Владельцам собак необходимо понимать, что клещи на питомца могут попасть, даже если гуляли с ним только по асфальтовым дорожкам и не подходили близко к лесу, парку или газону. Клещ может упасть с дерева или выползти на дорожку и зацепиться за лапу домашнего любимца. Не каждый укусивший собаку клещ будет переносчиком пироплазмоза, но определить наличие или отсутствие заражения по внешнему виду клеща невозможно, поэтому, помимо того, что клеща нужно немедленно снять, следует внимательно наблюдать за питомцем.
Как правило, пироплазмоз имеет инкубационный период от 3 до 7 дней. Быстрее всего симптомы заболевания проявляются у молодых и ослабленных собак. Попавшие в кровь собаки протозойные паразиты разрушают эритроциты. При эвакуации поврежденных эритроцитов происходит токсическое воздействие на весь организм, но особенно страдают почки и печень животного. Это приводит к повышению температуры у собаки и общей слабости.
Специалисты ГУ «РЦВС и ФСБ» рекомендуют при появлении у питомцев таких симптомов, как: одышка, шаткость походки, вялость, высокая температура, бледность слизистых незамедлительно обратиться в ветеринарную клинику. Самый яркий симптом пироплазмоза у собак – окрашивание мочи в темный цвет: от насыщенного апельсинового до шоколадного. В дальнейшем желтеют белки глаз и слизистые оболочки, уменьшается количество мочи до полного ее отсутствия. Животные, без должного лечения от пироплазмоза, в 98 % случаев погибают. Иногда болезнь переходит в хроническую форму, которая также требует лечения.
Диагностика пироплазмоза проводится комплексно, она включает в себя точный анамнез, клинический осмотр и данные лабораторной диагностики. Наличие клещей на питомце, поездки на природу, изменение цвета мочи, повышение температуры – все это будет говорить о подозрении на пироплазмоз. Для постановки окончательного диагноза ветеринарные специалисты направляют животных с симптомами пироплазмоза на общий и биохимический анализ крови, при этом самих пироплазм можно увидеть в окрашенном мазке крови. В случае подтверждения диагноза, ветеринарным врачом назначается комплексное лечение.
Опасность пироплазмоза для собак нельзя переоценить. При обнаружении на коже животного клеща владельцам четвероногих питомцев необходимо незамедлительно обратиться за ветеринарной помощью. Чем раньше начать лечение от пироплазмоза, тем быстрее наступит выздоровление собаки и тем меньше будет последствий опасного заболевания.
Справочно:В 2024 году специалистами ветеринарной лаборатории ГУ «РЦВС и ФСБ» было проведено более 60 исследований на выявление пироплазмоза, 46 из которых дали положительный результат.