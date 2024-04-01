В Рыбнице пенсионерка отдала незнакомцу 40 тысяч рублей ПМР, а через десять минут позвонила в милицию и сообщила, что стала жертвой мошенников.
По словам женщины, всё происходило по стандартной схеме: позвонили на стационарный телефон, сказали про дочку, попавшую в ДТП, и озвучили сумму в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Когда пенсионерка ответила, что таких средств у неё нет, спросили, сколько есть. Названная сумма аферистов устроила. В процессе разговора они выяснили её домашний адрес и номер мобильного телефона, на который сразу же раздался звонок.
В течение почти часа мошенники занимали обе телефонные линии разговором со своей жертвой, не давая возможности позвонить дочери напрямую и узнать, что произошло.
Когда курьер прибыл и забрал деньги, мошенники прекратили разговор. Тогда женщина и осознала свою ошибку.
Сама заявительница говорит, что не раз слышала о схемах мошенников не только из СМИ, но и от знакомых. Но в той ситуации растерялась и сильно испугалась за дочь.
Всего за сутки 18 апреля в дежурную часть Рыбницы поступило порядка 50 сообщений от жителей города и района, которым звонили мошенники. Больше никто в их сети не попал.