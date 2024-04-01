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В Рыбнице пенсионерка отдала незнакомцу 40 тысяч рублей ПМР

В Рыбнице пенсионерка отдала незнакомцу 40 тысяч рублей ПМР

В Рыбнице пенсионерка отдала незнакомцу 40 тысяч рублей ПМР, а через десять минут позвонила в милицию и сообщила, что стала жертвой мошенников.

По словам женщины, всё происходило по стандартной схеме: позвонили на стационарный телефон, сказали про дочку, попавшую в ДТП, и озвучили сумму в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Когда пенсионерка ответила, что таких средств у неё нет, спросили, сколько есть. Названная сумма аферистов устроила. В процессе разговора они выяснили её домашний адрес и номер мобильного телефона, на который сразу же раздался звонок.

В течение почти часа мошенники занимали обе телефонные линии разговором со своей жертвой, не давая возможности позвонить дочери напрямую и узнать, что произошло.

Когда курьер прибыл и забрал деньги, мошенники прекратили разговор. Тогда женщина и осознала свою ошибку.

Сама заявительница говорит, что не раз слышала о схемах мошенников не только из СМИ, но и от знакомых. Но в той ситуации растерялась и сильно испугалась за дочь.

Всего за сутки 18 апреля в дежурную часть Рыбницы поступило порядка 50 сообщений от жителей города и района, которым звонили мошенники. Больше никто в их сети не попал.

  • Вчера, 14:42
  • DTV
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