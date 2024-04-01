На новом производстве будут собирать по 1000 дронов в год, а также будут производить запчасти.
В Украине открыли завод немецкой компании Quantum-Systems GmbH по производству беспилотников. Об этом накануне сообщила пресс-служба компании, пишет korrespondent.net.
Ожидается, что на производстве будут собирать по 1000 дронов в год, а также будут производить запчасти.
Новый завод станет вторым предприятием компании в Украине. До конца года на нем будут работать около 100 человек.
"Quantum Systems инвестирует до 6 млн евро в течение следующих двух лет. Для компании это вотум доверия Украине и ее сотрудникам, и в то же время знак приверженности компании к оказанию долгосрочной поддержки Украине в области обороны своей страны", - говорится в сообщении.
При этом не уточняется, какие именно беспилотники будет производить завод, но известно, что ранее Украина получила 212 разведывательных дронов Vector, производимых Quantum-Systems. До конца года ожидается поставка 500 таких БПЛА.
Производственное предприятие в Украине - это четвертый завод компании из семи, расположенных по всему миру.