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ВОЗ предупреждает о приближении новой пандемии

ВОЗ предупреждает о приближении новой пандемии
Источник изображения: azattyq-ruhy.kz

Всемирная организация здравоохранения выразила тревогу по поводу распространения птичьего гриппа H5N1.

В последнее время вирус заражает все новые виды, включая людей, которые сталкиваются с "чрезвычайно высоким" уровнем смертности.

"Распространение птичьего гриппа вызывает огромную обеспокоенность", — заявил главный научный сотрудник агентства здравоохранения ООН Джереми Фаррар, пишет noi.md ссылаясь на ScienceAlert.

Продолжающаяся вспышка птичьего гриппа началась в 2020 году, в результате чего погибли десятки миллионов домашних птиц, заразились также дикие птицы. Вирус также добрался до наземных и морских млекопитающих. К этому списку в прошлом месяце присоединились коровы и козы, что стало большой неожиданностью, так как считалось, что они невосприимчивы к этому типу гриппа.

Фаррар подчеркивает, что штамм A(H5N1) превратился в "глобальную зоонозную пандемию среди животных".

"Главное беспокойство заключается в том, что вирус, заражая уток и кур, а после все больше видов млекопитающих, развивает способность заражать людей. Следующей может стать способность передаваться от человека к человеку", — отмечает эксперт.

На данный момент пока нет доказательств того, что вирус гриппа A(H5N1) может распространяться среди людей. Правда, в случаях, когда люди заражаются от животных, процент смертности крайне высок.

Данные ВОЗ говорят о том, что по состоянию на 1 апреля было зарегистрировано 463 случая смерти от 889 случаев заболевания людей в 23 странах. Таким образом уровень летальности составляет 52%.
  • Вчера, 14:49
  • DTV
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