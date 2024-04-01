Предъявлено обвинение бендерчанке, совершившей ДТП на остановке общественного транспорта
В рамках расследования уголовного дела по факту трагического ДТП 20-летней бендерчанке предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 260 УК ПМР (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщается на сайте Следственного комитета республики.
Напомним, утром 17 апреля в 7:00 часов девушка, управляя автомобилем «Mitsubishi Galant» превысила допустимую скорость движения, выехала за пределы проезжей части и в районе дома №126 по ул.Кишиневской совершила наезд на граждан, находившихся на остановке общественного транспорта. Один мужчина 1962 г.р. от травм несовместимых с жизнью скончался на месте до приезда скорой помощи, три человека получили серьёзные травмы различной степени тяжести.
Признаки преступления следствие усмотрело и в действиях владельца автомобиля, находившегося в салоне на переднем пассажирском сидении в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек вмешался в управление транспортным средством, захватив рукой рулевое колесо, что привело к изменению траектории движения автомобиля. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК ПМР (нарушение пассажиром правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ближайшее время ему также будет предъявлено обвинение.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обоим фигурантам ДТП меры пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование уголовного дела продолжается, назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.