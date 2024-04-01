Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Кларой Мирой посетит Кишинев с 22 апреля по 2 мая 2024 года.
"Миссия МВФ проведет обсуждения в контексте пятой оценки программы, поддерживаемой Механизмом расширенного кредитования (ECF) и Фондом расширенного финансирования (EFF), а также первой оценки программы, поддерживаемой Фондом финансирования устойчивости ( RSF)", - говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Республике Молдова Светланы Церович, сообщает point.md ссылаясь на mold-street.com
При этом сообщается, что миссия проанализирует последние события в экономике и прогресс, достигнутый в реализации программы властей, и обновит данные, оценивая перспективы на макроэкономическом уровне.
Визит состоится спустя полгода после предыдущего, в ходе которого были отмечены некоторые успехи властей Кишинева в реализации ряда реформ в экономике, а также в сфере юстиции.
В то же время это происходит после неожиданного увольнения парламентом Октавиана Армашу с должности председателя Национального банка, решения, которое подвергается сомнению со стороны МВФ, особенно с точки зрения справедливости, а также профессиональных и юридических оценок.
Отметим, что МВФ является крупнейшим кредитором Республики Молдова, а действующая программа молдавских властей, поддерживаемая МВФ через механизмы финансирования ECF и EFF, имеет продолжительность 40 месяцев и была утверждена 21 декабря 2021 года.
В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен примерно до 783 млн долларов (594,3 млн специальных прав заимствования СПЗ), из которых около 459 млн долларов (348,5 млн СПЗ) уже выплачено. Кроме того, в декабре была утверждена новая программа 2023 года при поддержке механизма финансирования RSF на сумму около 170 миллионов долларов (129,4 миллиона СПЗ).
По данным МВФ, финансирование ECF имеет годовую процентную ставку в размере 0 процентов, льготный период в пять с половиной лет и десятилетний срок погашения, а финансирование EFF имеет годовую процентную ставку, равную базовой процентной ставке для СПЗ, срок погашения десять лет и льготный период четыре с половиной года.
Финансирование RSF имеет срок погашения 20 лет и льготный период в десять с половиной лет, в течение которого основная сумма не выплачивается.