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В Бендерах установили новые дорожные знаки
Фото: пресс-центр МВД ПМР
Новые дорожные знаки «Направление главной дороги» 19 апреля установили в Бендерах, на пересечении ул. Ленина и Калинина.
Это сделано с целью обеспечения безопасности на дороге.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на этом перекрестке.
- Сегодня, 10:35
- DTV
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