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Впервые в мире. В Китае создали бриллиант из красных пионов

Впервые в мире. В Китае создали бриллиант из красных пионов
Фото: открытые источники

Сложная технология позволяет создавать драгоценности даже из волос и костей.

Китайские ученые создали бриллиант весом в 3 карата исключительно из углеродных элементов, полученных из красных пионов. Первый в мире такой бриллиант представили в Лояне, китайская провинция Хэнань, передает moya-planeta.ru.

Драгоценность передали в дар Национальному пионовому саду Лояна. Сад согласился предоставить алмазной компании Luoyang Time Promise Co пионы, необходимые для создания уникального бриллианта. Искусственный камень вырастили из пионов с помощью технологии извлечения биогенного углерода. Бриллиант подвергли воздействию высокой температуры и давления. Стоимость драгоценности оценивается в 300 000 юаней (около 4 млн рублей).

Технология превращения полученных из пионов углеродных элементов в бриллианты довольно сложная, пишет Oddity Central. Китайская компания рассказала, что элементы из различных источников — волос, костей и даже цветов — извлекаются в специально разработанном устройстве, которое разрывает химические связи между атомами углерода. Затем элементы рекомбинируют в алмазную структуру, и получается настоящий алмаз.

Впервые в мире. В Китае создали бриллиант из красных пионов
Фото: открытые источники

Впервые в мире. В Китае создали бриллиант из красных пионов
Фото: открытые источники

Впервые в мире. В Китае создали бриллиант из красных пионов
Фото: открытые источники

Впервые в мире. В Китае создали бриллиант из красных пионов
Фото: открытые источники
  • Сегодня, 11:02
  • DTV
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