США впервые введут санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), об этом в ближайшее время объявит американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом ситуации, передает gazeta.ru.
В материале отмечается, что в ограничительный перечень попадет батальон «Нецах Иегуда» за нарушения прав человека на Западном берегу реки Иордан. Санкции не позволят батальону и его служащим получать какую-либо военную поддержку от Соединенных Штатов или проходить обучение у американских инструкторов.
Расследование проводилось также в отношении нескольких других подразделений армии и полиции. Согласно информации собеседника издания, они не будут подвергнуты санкциям благодаря исправлению проблем.
Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что введение американских санкций в отношении военнослужащих Армии обороны Израиля стало бы верхом абсурда.
Ранее в Совфеде высмеяли возможные санкции США против израильских военных.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял возможные санкции со стороны США против батальона Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который обвиняется в нарушении прав человека на западном берегу реки Иордан. В своем Telegram-канале он заметил, что единственная цель подобных мер – создание «хлипкого алиби» в глазах арабских стран.
Сенатор напомнил, что санкции могут быть введены «при продолжающейся поддержке политики Нетаньяху и безусловной поддержке Израиля».
«Поддержке, которая подтверждается новым пакетом военной помощи Израилю, только что одобренным конгрессом. Ну и санкции! Единственная цель — создание себе подобия хлипкого алиби в глазах стран арабского мира. Что еще раз подтверждает, что Вашингтон никогда не предпримет ничего против Израиля», — написал Пушков.
По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смеется над американскими предупреждениями по политике на Ближнем Востоке, «или делает вид, что их не слышит, — и правильно делает».
До этого Нетаньяху заявил, что введение американских санкций в отношении военнослужащих Армии обороны Израиля стало бы верхом абсурда. Нетаньяху напомнил, что в последние недели высказался против введения санкций в отношении израильских граждан. По словам премьер-министра Израиля, когда солдаты ведут борьбу с «монстрами террора», намерение ввести санкции против ЦАХАЛ — это «моральная низость».