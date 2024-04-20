Уровень воды в Днестре повышается. Напомним, что в связи с увеличением сброса воды в нижнем бьефе Дубоссарской ГЭС до 1000 кубометров в секунду 18-25 апреля уровень воды в Днестре на участке Дубоссары - Незавертайловка может повыситься на 2,2-4 метра, передает novostipmr.com.
Как сообщил Гидрометцентр ПМР, возможны подтопления низинных участков поймы реки. В случае резкого увеличения сброса воды из водохранилищ гидрологи обещают дать дополнительный прогноз.
В Бендерах под воду уходит «тропа здоровья», соединяющая городскую набережную и пляж. В Тирасполе на городском пляже вода приближается к спасательной станции.
В Каменском районе вышли из берегов маленькие реки. Местами подтоплены прилегающие огороды, сообщает местная госадминистрация.