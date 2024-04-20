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Уровень воды в Днестре продолжает повышаться

Уровень воды в Днестре продолжает повышаться
Фото: ИА "Новости Приднестровья"

Уровень воды в Днестре повышается. Напомним, что в связи с увеличением сброса воды в нижнем бьефе Дубоссарской ГЭС до 1000 кубометров в секунду 18-25 апреля уровень воды в Днестре на участке Дубоссары - Незавертайловка может повыситься на 2,2-4 метра, передает novostipmr.com.

Как сообщил Гидрометцентр ПМР, возможны подтопления низинных участков поймы реки. В случае резкого увеличения сброса воды из водохранилищ гидрологи обещают дать дополнительный прогноз.

В Бендерах под воду уходит «тропа здоровья», соединяющая городскую набережную и пляж. В Тирасполе на городском пляже вода приближается к спасательной станции.

В Каменском районе вышли из берегов маленькие реки. Местами подтоплены прилегающие огороды, сообщает местная госадминистрация.
  • Вчера, 11:06
  • DTV
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