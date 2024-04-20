Пентагон рассматривает вариант отправки в посольство в Киеве дополнительных военных советников, сообщил представитель Минобороны США Патрик Райдер. По его словам, они будут консультировать и поддерживать правительство и Вооруженные силы Украины, но не будут выполнять военных обязанностей. По информации источников Politico, речь может идти об отправке до 60 человек, сообщает kommersant.ru.
«На протяжении всего конфликта министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в зависимости от условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве»,— сказал господин Райдер Politico.
Представитель Пентагона отметил, что отдел по военному сотрудничество в посольстве находится под руководством главы дипмиссии, хотя и укомплектован сотрудниками Минобороны. Господин Райдер отказался называть численность персонала «по соображениям оперативной безопасности и защиты сил».
Источники Politico сообщили, что дополнительные военные в посольстве нужны для поддержки логистики и надзора за вооружениями, которые направляют из США. Один из собеседников издания рассказал, что дополнительные силы также будут помогать украинским военным в обслуживании оружия. Утверждается, что несколько американских военных уже направлены на ротацию в посольство в Киеве.
Палата представителей Конгресса США накануне, 20 апреля, одобрила передачу Украине замороженных активов России и предоставление стране дополнительной помощи. Новый пакет поддержки в Конгрессе не могли согласовать с осени 2023 года.