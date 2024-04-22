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В посольстве Молдавии в Москве осталось всего пять человек

В посольстве Молдавии в Москве осталось всего пять человек
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой рассказал, что в московском посольстве республики осталось всего пять человек, включая технический персонал. Его слова передает gazeta.ru ссылаясь на РИА Новости.

«В посольстве около пяти человек, и мы перераспределим нагрузку с тем, чтобы полномочия того человека, который был вынужден вернуться домой, принял на себя другой коллега, чтобы не помешать работе миссии, чтобы и в дальнейшем предоставлялись консульские услуги», — ответил на вопрос, сколько сотрудников работает в дипмиссии.

Министр уточнил, что технический персонал входит в число этих пяти сотрудников.

В пятницу, 29 марта, МИД РФ вызвал посла Молдавии и выразил протест в связи с высылкой российского дипломата из Кишинева. В качестве ответной меры российская сторона объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в РФ.

МИД Молдавии выразил сожаление в связи с высылкой сотрудника посольства Россией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада стремятся «прибрать к рукам» руководителей Молдавии и готовят республику в «преемницы Украины», сообщает издание.
  • Сегодня, 12:39
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