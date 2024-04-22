Власти Польши готовы разместить на территории страны американское ядерное оружие, если такое решение будет принято НАТО. Об этом 22 апреля заявил президент страны Анджей Дуда в интервью изданию Fakt, пишет iz.ru.
«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе и у нас тоже есть обязательства в этом плане, то есть мы просто реализуем общую политику», — заявил он.
Он также отметил, что эта тема размещения американского ядерного оружия в Польше уже некоторое время обсуждается властями страны с коллегами из США.
«Это уже некоторое время является темой польско-американских переговоров. Я уже говорил об этом несколько раз. Должен признаться, что когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности», — заявил Дуда.
В НАТО еще в июле прошлого года не исключили передачу Польше ядерного оружия по программе Nuclear Sharing, которая позволяет размещать такое оружие в странах, не обладающих ядерным потенциалом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России, передает ria.ru
"Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации. Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", - сказал журналистам Песков, комментируя заявление Польши разместить у себя ядерное оружие.
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Министр подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.