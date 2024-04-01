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С 24 апреля в Приднестровье стартует Всемирная неделя иммунизации

С 24 апреля в Приднестровье стартует Всемирная неделя иммунизации
Фото: открытые источники

Всемирная неделя иммунизации проводится в 2024 году с 24 по 30 апреля для того, чтобы привлечь внимание общественности к той ключевой роли, которую иммунизация играет в защите здоровья людей на всех этапах жизни.

Цель Всемирной недели иммунизации состоит в увеличении охвата вакцинопрофилактикой населения, чтобы еще больше людей и их сообществ были защищены от болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Вакцинопрофилактика – это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок.

Значение вакцинопрофилактики в том, что с каждым годом устойчивость возбудителей инфекций к антибактериальным препаратам и другим лекарственным средствам увеличивается, в связи с чем лечение становится затруднительным. Многие инфекции, от которых проводится вакцинация, протекают молниеносно, приводят к летальным исходам или к инвалидности. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире ежегодно умирает более 12 миллионов детей, 2/3 этих смертей вызваны болезнями, которые могли бы быть предотвращены при помощи вакцин.

В нашей республике вакцинация проводится в соответствии с Календарем профилактических прививок, утвержденным Приказом МЗ ПМР от 06 апреля 2023 г. № 264. Календарь устанавливает сроки и порядок проведения профилактических прививок. На сегодняшний день в него включены прививки против гепатита В, гемофильной инфекции, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, туберкулеза и пневмококковой инфекции. Именно эти заболевания несут угрозу жизни и здоровью населения и имеют высокий риск распространения среди людей, вплоть до развития эпидемий.

Помимо основных инфекций, включенных в календарь, есть и другие, например грипп, бешенство. Эти инфекции входят во вторую часть Календаря профилактических прививок – календарь по эпидемическим показаниям. Профилактические прививки по эпидемическим показаниям проводятся гражданам при угрозе возникновения инфекционных заболеваний, а также лицам, выезжающим в эндемичные регионы или проживающим в них постоянно. Календарь по эпидемическим показаниям включает вакцинацию против 17 инфекций.

Эпидемиологическая ситуация в мире, не исключая наш регион, наглядно демонстрирует важность поддержания высокого уровня охвата прививками населения даже при ничтожно малом уровне заболеваемости. Примером этому может послужить ситуация по кори в Румынии, где после снижения охвата вакцинацией детей первого года жизни (78% по сравнению с необходимым 98%) наблюдается резкий рост заболеваемости (на данный момент свыше десятка тысяч заболевших). Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах. Поэтому вакцинопрофилактика остается единственным и надежным способом борьбы с этими инфекциями.

Обэтом пресс-службе Минздрава рассказали в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии.
  • Сегодня, 12:49
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