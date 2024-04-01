В Румынии до 2026 года планируют завершить строительство автомагистрали из Бухареста в Сирет, что на границе с Украиной.
Об этом во время презентации стратегии по Генеральному плану развития пограничной инфраструктуры в Черновцах рассказал президент Сучавского уездного совета Георге Флутур, передает корреспондент Укринформа.
«Недавно в Румынии утвердили реконструкцию автодороги Бухарест-Сирет-Порубное. Дорогу будут строить на европейские средства. Мы обязаны принять все необходимые меры, чтобы продолжить этот путь в Черновцы, Тернополь, Львов и Польшу с выходом к пути на страны Балтии», - сказал Флутур.
Он отметил, что такой автомобильный путь от Черного до Балтийского и Эгейского морей является стратегическим для НАТО. Но для того чтобы существующий сейчас пункт пропуска "Порубное-Сирет" мог пропустить еще больше грузов, его нужно расширить. И конкретные шаги по такому расширению вошли в презентованную стратегию развития пограничной инфраструктуры.
В этом документе идет речь о строительстве новых и модернизации существующих пунктов пропуска на украинско-румынской границе. Кроме того, румынская сторона, со своей стороны, обязуется развивать и железнодорожные сообщения к украинско-румынской границе для того, чтобы увеличить количество грузов для экспортно-импортных операций между Украиной и странами ЕС.
«Румынская граница для нас сейчас является одним из важнейших, потому что здесь огромный потенциал... Учитывая ситуацию на польской границе, у нас всегда должна быть альтернатива, как мы можем использовать наши пограничные пункты пропуска для вывоза наших грузов», – отметил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.
Он сообщил, что представленный план развития пограничной инфраструктуры согласован на правительственном уровне обеих стран. Это первый подобный план среди всех украинских западных соседей. По результатам обсуждений и презентаций чиновники обеих стран договорились в течение ближайших двух недель совместно обратиться в Еврокомиссию по финансированию строительства новых и строительству существующих пунктов пропуска на украинско-румынской границе.
«Со своей стороны, Агентство сделает все, чтобы уже в этом году у нас были доступны проектно-сметные документации по всем пунктам пропуска в пределах Черновицкой области. Здесь это будет пункт пропуска "Белая Криница", а в Закарпатской области - "Белая Церковь". Надеюсь, что уже в этом году у нас будут конкретные планы строительства этих новых пунктов пропуска», - добавил глава Госагентства восстановления.
По словам государственного секретаря Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Ионела Скриоштяну, это первый стратегический документ между Украиной и государством ЕС, касающийся разветвления системы построения пунктов пропуска. Основной его целью является облегчение перемещения товаров и пересечения через государственную границу.
Как сообщалось , Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины получило 18 модульных мостов.