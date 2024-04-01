Dnestr.TV

 
0

В Европе смертность вследствие жары выросла на 30% за последние два десятилетия

В Европе смертность вследствие жары выросла на 30% за последние два десятилетия
Фото: открытые источники

Смертность вследствие жаркой погоды выросла в Европе примерно на 30% за последние два десятилетия. Об этом говорится в опубликованном в Женеве совместном докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющей специализированным учреждением ООН, и европейской Службы по изменению климата "Коперник", передает ТАСС.

"За последние 20 лет смертность, связанная с жарой, увеличилась примерно на 30%", - отметается в исследовании. Рост числа летальных исходов вследствие жаркой погоды зафиксирован в 94% европейских регионов, где проводится мониторинг. В 2023 году было зарегистрировано рекордное количество дней с "экстремальным тепловым стрессом", которые "ощущаются" как температура выше 46 градусов Цельсия.

Согласно докладу, 2023 год был для Европы "самым теплым или вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений, в зависимости от набора данных", используемых для оценки. Температура в Старом Свете была выше средней в течение 11 месяцев, включая "самый теплый сентябрь за всю историю наблюдений". Средняя температура в 2023 году в Европе была на 1,02 - 1,12 градуса Цельсия выше средних значений.

В целом число неблагоприятных последствий для здоровья, связанных с экстремальными погодными и климатическими явлениями, растет, констатировали эксперты. По предварительным оценкам, в прошлом году в Европе 63 человека погибли вследствие штормов, 44 - во время наводнений и столько же из-за лесных пожаров. Экономические потери, связанные с погодой и климатом, в 2023 году оцениваются более чем в 13,4 мрд евро.
  • Сегодня, 13:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — за ...
  • Скандал на литовской границе: детский хор из Молдовы не ...
  • Полное интервью главы МИД ПМР Виталия Игнатьева RTVI
  • В Бендерах наградили лучших дружинников города
  • Молдавские документы должны содержать поля на русском — ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — за ...
  • Скандал на литовской границе: детский хор из Молдовы не ...
  • Полное интервью главы МИД ПМР Виталия Игнатьева RTVI
  • В Бендерах наградили лучших дружинников города
  • Молдавские документы должны содержать поля на русском — ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна