С 23 апреля украинские мужчины призывного возраста, которые находятся за границей, смогут лишь оформлять документы для возвращения в страну. Остальные консульские услуги временно запрещены
Заграничные дипломатические учреждения Украины с 23 апреля временно перестанут оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста, которые находятся за рубежом. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на письмо первого заместителя главы МИДа страны Андрея Сибиги, пишет rbc.ru.
«С целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопросов военного учета территориальными центрами комплектования и наличия военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет», — говорится в письме.
Издание уточняет, что запрет будет действовать до получения ведомством разъяснений относительно положений закона о мобилизации, который вступит в силу в мае. До тех пор украинцы, подпадающие под действие запрета, смогут лишь оформить документы для возвращения в Украину.
Официально украинские власти о введении запрета не сообщали, передает meduza.io.
Распоряжение будет действовать до получения дополнительных разъяснений о положениях закона об ужесточении мобилизации. Президент Владимир Зеленский подписал его 16 апреля, закон вступит в силу в мае.
Как передает rbc.ru, в законе есть несколько противоречивых норм, обращал внимание украинский Forbes. В частности, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, нужно иметь действительные и обновленные военно-учетные документы для получения нового загранпаспорта. Обновить данные можно с помощью электронной почты, телефона или электронного кабинета, возвращаться на Украину для этого необязательно.
Тем, кто находится в стране и не явился по требованию в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), могут временно ограничить право управлять автотранспортом. Из финальной версии документа убрали норму, по которой для уклоняющихся от мобилизации могли ввести ограничения на распоряжение денежными средствами.