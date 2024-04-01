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В Приднестровье продолжается работа по совершенствованию механизма контроля за кинопрокатом

В Приднестровье продолжается работа по совершенствованию механизма контроля за кинопрокатом
Фото: shutterstock

Госслужба по культуре и историческому наследию подготовила проект Положения о порядке выдачи разрешения на показ ввезенного из-за рубежа фильма. Глава ведомства Мария Кырмыз отметила, документ регламентирует процесс выдачи и оформления бланка разрешения. На нем, например, в обязательном порядке будет отражена информация о возможности трансляции киноленты для детей и указана возрастная категория, сообщает пресс-служба Правительства республики.

Также определены случаи, когда могут отказать в показе фильма. Такое решение будет обоснованным, если фильм нарушает законодательство о борьбе с терроризмом, содержит материалы о наркотиках, порнографии, насилии, нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних или использует скрытые вставки, наносящие вред здоровью или воздействующие на подсознание и прочие. Кроме того, отказ может быть обусловлен наличием нецензурной брани.

Для реализации норм Положения будет сформирована Межведомственная комиссия, в состав которой войдут представители профильной Госслужбы, а также МГБ, МИДа, Минцифры, Минсоца и члены Экспертного совета по психологии.

Постановление вступит в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
  • Вчера, 11:16
  • DTV
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