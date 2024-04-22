В Болгарии 22 апреля возобновили демонтаж памятника Советской армии, сообщает издание Banker.bg.
В пресс-службе администрации Софии сообщили, что губернатор Софийской области Вьяра Тодева «приняла меры по консервации постамента». С памятника также сняли облицовочные плиты с надписями, пишет rbc.ru.
Демонтаж монумента был приостановлен в 2023 году из-за ходатайства партии «Возрождение» и жалобы ассоциации «Stand up.BG».
Снос памятника начался в декабре 2023 года, несмотря на протесты с участием депутатов Болгарской социалистической партии (БСП) и партии «Возрождение». Они сочли, что районные власти нарушают закон, и выступили против сноса монумента.
Тодева отметила, что памятник за 70 лет ни разу не реставрировался и в результате погодных условий, согласно проведенным исследованиям, в конструкции образовались серьезные трещины.
Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала демонтаж монумента «варварскими действиями» болгарской стороны, которые «не имеют никакого оправдания или прощения».
Тем временем, на Украине планируют переименовать еще более 300 "связанных с РФ" топонимов Более 300 населенных пунктов, названия которых, по мнению украинских властей, так или иначе связаны с РФ, планируют переименовать на Украине. Проект соответствующего постановления зарегистрирован в Верховной раде, сообщает ТАСС.
Как следует из текста, размещенного на сайте украинского парламента, предлагается переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел. Не все они носят имена исторических деятелей, в частности, заменяются названия Первомайское, Первого мая, Молодогвардейск. Другие названия, имевшие русскоязычную основу, украинизируются.
На Украине с 2015 года, когда был принят закон о декоммунизации, идет "война с памятниками" и топографическими названиями, связанными с советской историей. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией. По всей Украине демонтируются памятники российским деятелям, переименовываются улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, а также убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.
Инициировать смену названия топографического объекта, а это не только города и улицы, но также памятники природы и другие объекты, могут не только местные власти. Если от них не поступает инициативы, то это может сделать кабмин страны, а также депутаты Рады.