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В ООН заявили, что Азия сильнее всего пострадала в 2023 году от стихийных бедствий

В ООН заявили, что Азия сильнее всего пострадала в 2023 году от стихийных бедствий
Изображение: открытые источники

Потепление в Азии происходит быстрее, чем в среднем в мире, и в 2023 году она сильнее других регионов планеты пострадала от связанных с климатом и погодой природных катастроф. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющей специализированным учреждением ООН.

Авторы исследования "Состояние климата в Азии в 2023 году" констатировали "ускорение темпов изменения основных показателей климата, таких как приземная температура, отступление ледников и повышение уровня моря". Это, прогнозируют они, "будет иметь серьезные последствия для общества, экономики и экосистем региона". В 2023 году Азия, подчеркнули в ВМО, "оставалась регионом мира, наиболее сильно пострадавшим от стихийных бедствий, связанных с погодными, климатическими и водными явлениями", пишет ТАСС.

"Потепление в Азии происходит быстрее, чем в среднем в мире. Скорость потепления почти удвоилась по сравнению с периодом 1961-1990 годов", - говорится в докладе. В 2023 году температура поверхности моря в северо-западной части Тихого океана "была самой высокой за всю историю наблюдений". За 12 месяцев в Азии произошло в общей сложности 79 бедствий, связанных с опасными гидрометеорологическими явлениями. Из них более 80% были вызваны паводками и штормами, в результате которых погибло более 2 тыс. человек и непосредственно пострадали 9 млн человек.

"Во многих странах региона 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений и сопровождался шквалом экстремальных явлений: от засухи и волн тепла до наводнений и штормов. Изменение климата усугубило частоту и интенсивность таких явлений, оказав глубокое воздействие на общество, экономику и, что самое главное, на жизнь людей и окружающую среду, в которой мы живем", - заявила в связи с публикацией доклада генеральный секретарь ВМО Андрея Селесте Сауло
  • Вчера, 11:30
  • DTV
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