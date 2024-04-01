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В ГТК ПМР представили анализ ввоза фармацевтической продукции и продуктов питания.

В ГТК ПМР представили анализ ввоза фармацевтической продукции и продуктов питания.
Фото: ГТК ПМР

В 1 квартале 2024 года фиксируется снижение на 2% поставок лекарственных препаратов и иной фармпродукции в Приднестровье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товаров данной категории в республику было импортировано на общую сумму 8,5 млн. долл. США.

Снижение ввоза наблюдается на таких предприятиях как ООО «Вивафарм», ООО «Кейсер», ООО «Медфарм», которые вынужденно меньше стали импортировать вакцины и лекарственные средства, содержащие инсулин и антибиотики, передает пресс-служба ГТК ПМР.

Основными странами отправления фармацевтической продукции с начала текущего года стали Россия, Молдова, Германия, Латвия и Словения.

Учитывая, что на внутреннем рынке Приднестровья появилось больше продуктов питания, страной происхождения которых является Республика Молдова, аналитики ГТК изучили и данный сегмент таможенной статистики за 1 квартал. Ими отмечен рост импорта произведенных в соседней стране молока и сливок (на 15%), кисломолочной продукции (на 18%), яиц (на 17%), газированной воды (на 9%), мяса птицы (на 5%), а сахара — в 35 раз.

Однако в целом объемы ввоза в нашу республику продовольственных товаров и сырья, страной происхождения которых является Молдова, снизились на 9% или на 516 тыс. долл. США.

Основными странами происхождения в разрезе продуктов питания с начала текущего года стали государства Европейского союза (ввезено на сумму 10,6 млн. долл. США) и Украина (6,3 млн. долл. США).
  • Вчера, 11:37
  • DTV
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