«Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе Государственной миграционной службы. Пересылка таких паспортов [за границу] не осуществляется», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
В МИД Украины заявили, что ограничения на консульские действия — временный шаг, обусловленный необходимостью решения вопросов военного учета граждан мобилизационного возраста, находящихся за границей. В сообщении уточняется, что все заявления граждан, поданные до 23 апреля, будут обработаны.
24 апреля в Варшаве украинцы заблокировали паспортный сервис с требованием выдать документы. По информации СМИ, граждане Украины получили уведомления о том, что документы готовы, но их выдача была приостановлена.
Накануне украинский МИД приостановил консульские услуги для мужчин призывного возраста, проживающих за границей. Уточнялось, что изменения начнут действовать с 24 апреля «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений закона Украины об усилении мобилизации».
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором видны огромные очереди в консульстве Украины в Варшаве. При этом Еврокомиссия 24 апреля заверила, что директива ЕС по защите украинских беженцев будет продолжать применяться к лицам призывного возраста.
Еврокомиссия заверила, что директива ЕС по защите украинских беженцев будет продолжать применяться к лицам призывного возраста. Об этом заявила 24 апреля на брифинге представитель ЕК Анита Хиппер.
При этом она отказалась комментировать решение украинских властей о приостановке консульского обслуживания украинских мужчин призывного возраста.
«Мы приняли к сведению данное заявление. У меня нет специальных комментариев по этой теме. Что касается директивы о предоставлении временной защиты, то она не делает различий по полу или призывному статусу», — приводит ее слова ТАСС.
В Польше заявили о готовности помочь Украине в выдаче военнообязанных
Польша готова помогать Киеву в поиске военнообязанных украинцев на своей территории, заявил глава Министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News, передаёт РБК
«Польша давно предложила украинской стороне помочь в выявлении тех, кто находится на военной службе и должен отправиться в Украину», — заявил Косиняк-Камыш.
Форма поддержки в этом вопросе будет зависеть от украинской стороны, добавил он.
Комментируя решение МИД Украины о запрете оказывать консульские услуги военнообязанным в одном из паспортных центров Варшавы, Косиняк-Камыш заявил, что Киев делает все для обеспечения фронта солдатами. Потребности в этом огромны, подчеркнул он.
В конце апреля представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что страну ежедневно пытаются покинуть до 10 уклонистов. По его словам, чаще всего военнообязанные пытаются переехать в Молдавию и Румынию.
С 23 апреля украинский МИД запретил находящимся за границей военнообязанным гражданам страны большую часть консульских услуг. Теперь украинцы в возрасте от 18 до 60 лет смогут лишь оформлять документы для возвращения на родину.
Меру ввели «в целях недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов». Новые правила будут действовать до получения дополнительных разъяснений о положениях закона об ужесточении мобилизации, который президент Владимир Зеленский подписал 16 апреля.