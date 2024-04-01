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Ограничено движение транспорта в Бендерах
фото: bendery.gospmr.org
Бендерах ведется ремонт дороги на улице Ленинградской. С 25 апреля там начнут укладывать асфальт.
В связи с этим движение транспорта на этом участке полностью ограничат с 9 утра. Ограничение будет действовать по 28 апреля включительно.
Троллейбус № 1А курсировать не будет, сообщается на сайте бендерской госадминистрации.
- Вчера, 09:38
- DTV
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