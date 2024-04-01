В гагаузском селе Авдарма состоялся чемпионат Молдавии U-19 по настольную теннису. Это был последний отборочный турнир для юношей и девушек для участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Мальмё (Швеция).
По результатам состязаний у приднестровцев 6 медалей.
У Александры Кирьяковой два золота в парном и смешанном разрядах, серебро – в одиночном. Серебряные медали завоевали также Екатерина Сиряк и Алина Пулукчу в парном разряде, информирует novostipmr.com
Алина Пулукчу в одиночном разряде добилась бронзы. Это позволило ей завоевать путёвку на юношеский чемпионат Европы.
Напомним, ранее путёвки в Швецию на юношеский и взрослый чемпионаты Европы завоевали четверо воспитанников дубоссарской школы настольного тенниса: Александра Кирьякова, Денис Барбу, Андрей Мищишин и Мария Мокроусова-Кучук.
Александре Кирьяковой ещё предстоит участие в Континентальном олимпийском квалификационном турнире, который пройдёт в мае в Сараево (Босния и Герцеговина)