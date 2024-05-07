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В Бендерах в поминальные дни схема проезда к Борисовскому кладбищу будет изменена

В Бендерах в поминальные дни схема проезда к Борисовскому кладбищу будет изменена
Изображение: сайт Госадминистрации города Бендеры.

В дни поминовения усопших 12 и 13 мая на кладбищах «Борисовское» и «Борисовское-2» будут организованы временные стоянки для автотранспортных средств по следующим местам:

• в районе газораспределительной станции;
• в районе кладбища «Борисовское-2»;
• по улице Пионерской напротив кладбища.

Движение автотранспортных средств будет организовано по следующей схеме. По улице Пионерской будет осуществляться двустороннее движение, без изменений. По улицам П. Морозова и Интернационалистов через центральные ворота Борисовского кладбища до тракторной бригады будет организовано одностороннее движение. От тракторной бригады через полевую дорогу будет также организовано одностороннее движение. Этим маршрутом возможно будет вернуться на ул. 50 лет ВЛКСМ, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.

Остановка общественного транспорта будет производиться строго на специально выделенных местах с установкой соответствующих дорожных знаков.

Также будут изменены схемы маршрутов №№ 5, 9, 9а, 10 и 12 - с заездом к кладбищу «Борисовское».

Напомним, ранее вопрос организации движения к кладбищу обсудили на совещании с главой Бендер.
  • Вчера, 08:55
  • DTV
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