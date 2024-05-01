В Мальмё состоялся первый полуфинал "Евровидения". Десять из пятнадцати полуфиналистов прошли в финал.
Молдавская певица Наталья Барбу не прошла в финальный этап конкурса «Евровидение» 2024 года. Первый полуфинал прошел 7 мая в шведском Мальме, Барбу представила на сцене свою песню In the middle, пишет newsmaker.md.
Кроме Натальи Барбу, на сцене выступили представители Украины, Кипра, Польши, Сербии, Литвы, Хорватии, Ирландии, Словении, Исландии, Финляндии, Португалии, Люксембурга, Австралии и Азербайджана.
В финал прошли:
Сербия Португалия Словения Украина Литва Финляндия Кипр Хорватия Ирландия Люксембург
Второй полуфинал пройдет 9 мая. А финал, который определит победителя «Евровидения 2024», пройдет в Мальме 11 мая.
Румыния отказалась от участия в песенном конкурсе из-за «финансовых трудностей». А Украину в этом году представляет дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.
Наталья Барбу уже представляла Молдову на «Евровидении» в 2007 году с песней «Fight». Она заняла 10-е место, набрав 109 баллов.
А вот клип на песню In the middle, с которой она выступала в этом году:
В прошлом году Молдову на «Евровидении» представлял певец Паша Парфени с песней Soarele și luna. Наша страна заняла 18-е место.