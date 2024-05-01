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Президент подписал пакет изменений в законодательство о социальных выплатах и пособиях

Президент подписал пакет изменений в законодательство о социальных выплатах и пособиях
Фото: пресс-служба Президента ПМР

Если работодатель не может выплачивать положенные по закону социальные пособия из-за следственных или иных процессуальных действий в отношении руководителя, то выплаты должны назначаться и выплачиваться Единым государственным фондом социального страхования по месту регистрации предприятия или организации.

Соответствующий пакет законопроектов, принятый Верховным Советом ПМР 17 апреля, подписал Президент. Напомним, что поводом для внесения изменений стали обращения работников ООО «Юмэтер», которому принадлежит торговая сеть «5 карманов». Из-за того что руководитель фирмы находится под стражей, они до сих пор не могут получить положенные по закону выплаты, сообщает novostipmr.com.

Новый порядок станет распространяться на пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях на ранних сроках беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 2-х лет и социальное пособие на погребение.

Принятые изменения вступят в силу через 14 дней. Их действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 августа 2023 года. Тексты законодательных актов опубликованы на официальном сайте главы государства.
  • Вчера, 09:02
  • DTV
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