По данным портала EUobserver, пакет не содержит ограничений на свободу передвижения российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия
Страны Евросоюза намерены согласовать 14-й пакет санкций против России до июля. Об этом сообщил портал EUobserver, пишет ТАСС.
По его информации, пакет не содержит ограничений на свободу передвижения российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия.
В него войдут 52 российские и иностранные компании, подозреваемые сообществом в поставках запрещенной продукции в РФ. По данным EUobserver, под запрещенной продукцией подразумеваются, в частности, компоненты беспилотников.
Как сообщает gazeta.ru, 7 мая сообщалось, что страны ЕС планируют в рамках 14-го пакета санкций ввести ограничительные меры против 11 судов, которые используются Россией.
6 мая Reuters сообщало, что новые ограничения ЕС, направленные против РФ, усилят запрет на полеты для российских самолетов.
До этого президент России Владимир Путин высказался об антироссийских санкциях. По его словам, началась «экономическая агрессия» против РФ. Российский лидер подчеркнул, что бесконечное число санкций, с которыми столкнулась страна, имели своей целью — разрушить Россию изнутри.