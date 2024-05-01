Сыщики 6 мая задержали курьера с поличным, когда тот выходил из дома горожанки – потенциальной жертвы мошенников.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, аферисты нашли курьера, в понедельник начали массированную атаку на бендерчан. 48-летняя женщина вступила с мошенниками в диалог. Ей обманщики рассказали: её дочь-студентка, которая учится в Кишинёве, стала виновницей аварии. Есть пострадавшие. Спасти ребёнка от тюрьмы могут только деньги – 20 тысяч долларов, и как можно быстрее.
Сообщение, которое с лёгкостью напугает любого родителя, на этот раз не сработало. Всё потому, что дочь в момент звонка была дома, рядом с мамой. Поняв, с кем имеет дело, женщина сразу набрала милицию.
Пока оперативники караулили курьера, потенциальная потерпевшая вела переговоры с мошенниками. Те оказались людьми сердечными. Вместо заявленных 20 тысяч долларов согласились на пять. Велели деньги подготовить и дожидаться визитёра.
Молодой человек, ему 16 лет, пришёл вечером. Конверт с обозначенной суммой и расписку о передаче забрал и направился к такси. Там его встретили милиционеры.
Оказалось, на дело парень приехал с 15-летним другом. Тот всё время сделки ждал в автомобиле. Курьер взял его с собой для подстраховки, обещал поделиться заработанным.
Задержанный подросток милиции оказался хорошо знаком. Несмотря на 16, юноша уже проходит фигурантом по уголовному делу о причинении вреда здоровью.
Оказалось, работу парню предложили в Телеграм-канале в первых числах мая. Рассказали, что всё легально. Несмотря на предупреждения товарища об опасности, юноша-курьер всё же решил испытать удачу и в понедельник получил свой первый и, как оказалось, последний заказ.
Сейчас подросток задержан. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Школьнику грозит реальный срок лишения свободы. Деньги, которые мошенники требовали за свободу дочери, возвращены владелице.
С начала года сотрудники милиции задержали 6 курьеров телефонных мошенников. Среди них двое парней и четыре девушки. Возраст – от 15 до 18 лет. Все они привлечены к уголовной ответственности.
Напомним: санкция ст. 155 УК ПМР «Мошенничество» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Прежде чем согласиться на сомнительный заработок, подумайте, это стоит того?